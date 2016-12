Renan Calheiros diz que decisÃ£o de ministro do Supremo Ã© “contra” o Senado Federal

A assessoria do senador Renan Calheiros (PMDB-AL) divulgou nota na noite desta segunda-feira (5) na qual afirma a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, é “contra” o Senado Federal. Ele afirmou que consultará advogados, mas só se manifestará depois que tomar conhecimento do teor da decisão do ministro.

Na noite desta segunda-feira, Renan Calheiros se reuniu com vários senadores na residência oficial da presidência do Senado para discutir o assunto. Entre os senadores que compareceram, estavam o vice-presidente do Senado, Jorge Viana (PT-AC); Ciro Nogueira (PP-PI); João Alberto Souza (PMDB-MA); Romero Jucá (PMDB-RR), líder do governo no Congresso; e Rose de Freitas (PMDB-ES).

“Momento complicado. Vim aqui tentar entender o que está acontecendo. Estava indo para o Planalto conversar com o presidente sobre a agenda de votações, mas resolvi passar aqui antes”, afirmou Rose de Freitas (PMDB-ES) antes de entrar na residência oficial do Senado.

