Renan Calheiros diz que vai ajudar Michel Temer como ajudou Dilma

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou que, na hipótese de a presidenta afastada Dilma Rousseff ser cassada definitivamente no julgamento do impeachment, ajudará o presidente em exercício Michel Temer como diz ter ajudado a petista. “Vou ajudar Michel como ajudei Dilma. Já discutimos [ele e Temer], mas temos mais convergências que divergências. O Michel é um quadro que sempre demonstrou muita habilidade com o Legislativo, foi três vezes presidente da Câmara. Mais que qualquer um, ele tem condições para administrar a complexidade da crise nacional”, disse Calheiros.

Até então, o senador evitava se posicionar sobre o resultado do processo. Ele ainda não anunciou se votará no julgamento final. Questionado sobre a mudança de postura, já que a fala poderia ser interpretada como se o impeachment já estivesse consumado, disse que mantém um “carinho enorme” por Dilma e que não pretendia antecipar resultados.

