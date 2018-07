O senador Renan Calheiros (MDB) e o governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), foram recebidos sob vaias e chamados de golpistas pela militância petista na convenção do partido realizada no domingo (29). O evento formalizou o apoio do PT às candidaturas de Renan Filho ao governo do Estado e de Renan Calheiros e Maurício Quintella Lessa (PR) ao Senado.

