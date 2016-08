Renan Calheiros se diz arrependido do bate-boca que teve com a senadora Gleisi Hoffmann

Após protagonizar um bate-boca no plenário do Senado, o presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou nesta sexta-feira (26) que se arrepende da reação que teve na discussão com a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) na manhã desta sexta-feira (26).

A manhã do segundo dia do julgamento final do processo de impeachment foi marcado pela troca de ofensas entre os dois parlamentares no plenário do Senado. O bate-boca gerou um tumulto generalizado, obrigando o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, a antecipar em quase duas horas o intervalo de almoço para que os ânimos se acalmassem.

“Não sei como isso aconteceu [bate-boca com Gleisi], porque não é do meu temperamento. Eu tenho procurado ter a melhor interlocução e convivência com todos”, ressaltou a jornalistas o presidente do Senado.

A discussão teve início depois que Renan desferiu uma dura crítica a Gleisi em razão da fala da petista de que a Casa “não tinha moral” para julgar a presidente da República.

A parlamentar fez a acusação na quinta-feira (25), primeiro dia do julgamento final do impeachment. Na ocasião, a fala de Gleisi revoltou os senadores, provocou tumulto no plenário e fez com que o presidente do Supremo interrompesse por cinco minutos a sessão.

Nesta sexta, depois de criticar o comentário que a colega do Senado fez na véspera, Renan surpreendeu o plenário ao afirmar que, no mês passado, ele conseguiu “desfazer” no STF o inidiciamento da parlamentar petista e do marido dela, o ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo, pela Operação Custo Brasil, da Polícia Federal (PF).

Paulo Bernardo chegou a ser preso pela PF, mas foi solto por ordem do Supremo. Ele é suspeito de envolvimento em um esquema de corrupção que teria desviado dinheiro arrecadado com empréstimos consignados de aposentados.

O comentário do presidente do Senado sobre Gleisi indignou senadores da oposição ao governo Michel Temer. Em meio à fala de Renan, Lindbergh classificou a declaração de “baixaria”. Já Gleisi gritou que “não era verdade” a afirmação do senador do PMDB.

“Eu achei desproporcional aquela provocação [da senadora do PT] e reagi, mas quando isso acontece, eu me arrependo demais e tenho uma brutal ressaca no dia seguinte”, complementou.

Passado o tumulto, Gleisi tentou justificar a reação de Renan no plenário. Para ela, o peemedebista estava “nervoso” e se “confundiu” ao dizer que tinha intercedido em favor da petista no Supremo. (AG)

