Renan evita comentar discurso de Dilma e prevê votação final do impeachment na madrugada de quarta

O presidente do Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB-AL), previu nesta segunda-feira (29), que a votação final do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff (PT) só deve ser concluída na madrugada de quarta-feira (31) de gosto.

Para o peemedebista, o depoimento da petista, que ocorre desde a manhã desta segunda-feira, deve acabar no fim da noite de hoje. “A previsão é de que a sessão avance mais depois do intervalo (para jantar)”, afirmou. Renan avalia que a “tendência” é de que Dilma encurte as respostas na próxima rodada de perguntas.

O presidente do Senado evitou comentar o discurso de Dilma. “Vamos esperar o final”, desconversou. Ele avaliou ainda que o clima da sessão está mais calmo do que foi na semana passada, quando houve vários bate-bocas entre senadores durante a fase de depoimentos das testemunhas. (AE)

