Renapsi é escolhida pelo MP gaúcho para a formação de jovens em situação de abrigagem

A Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi) foi a vencedora do edital do Ministério Público do Estado para a realização de projeto com 75 jovens em situação de abrigagem. O objetivo do Programa Jovem Cidadão Rio Grande do Sul, desenvolvido pela Renapsi, é a formação técnica-profissional de adolescentes de baixa escolaridade que se encontram em acolhimento institucional, em Porto Alegre. A iniciativa conta com a parceria do Grupo Herval e Grupo Epavi, empresas que farão a contratação dos jovens aprendizes.

O público-alvo é composto por jovens na faixa etária dos 14 aos 24 anos, provenientes rede pública ou privada de ensino, em situação de abrigo institucional, de maior vulnerabilidade social, particularmente no que se refere às dimensões de gênero, raça, etnia, orientação sexual e deficiência, que exijam tratamento diferenciado no mercado de trabalho. “Por meio desta iniciativa, buscaremos promover a capacitação profissional, a inserção de jovens no mundo do trabalho, a melhoria da renda familiar, além da permanência do jovem no ensino regular formal”, conta o gerente regional da Renapsi, Franklin Ribeiro.

O Programa tem um período máximo de 12 meses, com carga horária total de 800 horas. Durante o projeto, o Adolescente Aprendiz terá jornada de aprendizagem semanal de 20 horas, onde estão incluídas atividades na empresa (aprendizagem prática) e na entidade (aprendizagem teórica). O conteúdo ministrado é dividido três módulos: Básico (Linguagem verbal e não verbal, Ambiente e cultura organizacional, Inteligência emocional, etc); Formação Técnica Geral (Comunicação formal e informal, Novas tecnologias, Sexualidade e direitos sexuais, Português básico, entre outros); e Específica (Informática básica, Auxiliar administrativo e Manutenção de computadores)

