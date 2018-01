Renapsi inicia treinamento para novo sistema de gestão de contratos de estágio do RS

A Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi) e o governo do Rio Grande do Sul dão início, nesta quarta-feira (31), ao treinamento para orientação e capacitação do novo sistema de gestão de estágio educacional. A atividade será dirigida aos servidores das áreas de Recursos Humanos dos órgãos do Poder Executivo, já que a partir de 1º de março o gerenciamento dos 6.500 contratos de estágios do governo gaúcho passam para a Renapsi, organização vencedora de licitação realizada em 2017, devido à extinção da Fundação de Desenvolvimento para os Recursos Humanos (FDRH).

No dia 1º de fevereiro, também haverá o treinamento de outras duas turmas, totalizando os 42 órgãos e departamentos do governo do RS. A atividade acontece na sede da Renapsi, em Porto Alegre (Rua 7 de Setembro, 730 – sobreloja), a partir das 10h.

