Renapsi integra Semana “Um Olhar para a Juventude”

A Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi) participa, nesta quarta-feira (15), da Semana “Um Olhar para a Juventude”, de Porto Alegre. Das 10h às 18h, integrantes da organização estarão com um estande na “Estação da Juventude”, no Largo Glênio Peres (Centro Histórico) recebendo jovens interessados em se inscrever no Programa de Aprendizagem (Jovem Aprendiz) e de Estágios da Renapsi, a fim de buscar uma colocação no mercado de trabalho. “Esta é uma oportunidade que os jovens têm de obter experiência profissional e, ao mesmo tempo, realizar um curso técnico-profissional, o que irá conferir aos seus currículos o que chamamos de empregabilidade”, adianta a coordenadora Pedagógica da Aprendizagem Profissional da Rede, Ana Cláudia Oliveira.

A semana “Um Olhar para a Juventude” é um evento organizado pela Coordenadoria da Juventude da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE-DDH), em parceria com a Rede Juventudes de Porto Alegre.

