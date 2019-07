Renata Fan critica torcedora agredida no Grenal

Renata Fan entrou para os Trending Topics do Twitter na tarde desta segunda-feira, 22, após criticar uma torcedora do Grêmio agredida no estádio Beira-Rio, após um jogo do GreNal. O caso foi comentado no programa “Jogo Aberto”, da Band como um dos principais destaques dos programas esportivos dessa segunda-feira (22). A apresentadora, torcedora do Internacional, responsabilizou a mulher atacada pela violência que sofreu.

“A gente sabe que o bê-á-bá do futebol não permite isso. Por exemplo, você não pode ir no meio da torcida do Palmeiras e levantar uma camisa do Corinthians. A gente não pode ver um torcedor do Cruzeiro levantar a camisa no meio da torcida do Galo. Isso é o bê-á-bá do futebol”. Renata ainda reiterou que a mãe teve culpa de levar o filho ao estádio “O problema todo é que essa moça estava com uma criança, que foi, de certa maneira, coagida, intimidada, pode ficar traumatizada. Uma criança que está aprendendo a ser um torcedor. Acho que teve truculência dos torcedores do Inter, mas entendo que a mãe deveria zelar um pouquinho mais pelo bem-estar do filho dela” afirmou a apresentadora”.

