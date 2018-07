Artista gaúcho com projeção internacional, Renato Borghetti foi escolhido para ser o patrono dos Festejos Farroupilhas 2018. A proposição ocorreu por iniciativa do secretário da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (Sedactel), Victor Hugo, e do presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Nairo Callegaro.

