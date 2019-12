Grêmio Renato confirma time de garotos para a última rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

Tricolor encara o Goiás no domingo, no encerramento da temporada 2019 Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) RS - FUTEBOL/CAMPEONATO BRASILEIRO 2019 /GREMIO X CRUZEIRO - ESPORTES - Lance da partida entre Gremio e Cruzeiro disputada na noite desta quinta-feira, na Arena do Gremio, em partida valida pela Campeonato Brasileiro 2019. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A última rodada será protagonizada pelos garotos. O técnico Renato Portaluppi, após a vitória sobre o Cruzeiro, confirmou que no próximo domingo, diante do Goiás, fora de casa, o time será formado pelos jogadores das categorias de base.

“Basicamente, no próximo domingo, serão os garotos que vão enfrentar o Goiás. Amanhã, mais uns 8 garotos irão subir. Eles estão aí, estão com ‘fome’ e com vontade. É importante ter ‘leão com fome’ no grupo”.

E, já na partida desta quinta-feira, os jovens demonstraram bom desempenho na Arena. Foi dos pés de Ferreirinha, artilheiro do time no Brasileiro de Aspirantes, e de Pepê, vice-artilheiro da temporada, que saíram os gols que decretaram o resultado de 2 a 0 sobre a raposa.

“Nós temos esse trabalho com a base. Mas não é pegar o garoto e colocá-lo no principal com responsabilidade. Eu acho que fazemos um bom trabalho nesse sentido, soltando os meninos na hora boa”.

Além do incremento das caras novas na formação, o time também terá novidade na casa-mata. Renato Portaluppi já está de ferias depois da partida desta noite, e na segunda-feira realizará curso de treinadores da CBF. Assim, Victor Hugo Signorelli será o técnico do Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Grêmio

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário