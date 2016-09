Renato confirmado como novo técnico do Grêmio

O Grêmio confirmou Renato Portaluppi como novo técnico após a derrota para o Fluminense por 1 a 0, na Arena. O ídolo chega a Porto Alegre às 10h30min desta segunda-feira (19) e estreia na casamata contra o Atlético-PR, pela Copa do Brasil, na quarta (21). A apresentação de Renato acontecerá na tarde de segunda. Valdir Espinosa será o coordenador e Adalberto Preis acumula a função de vice de futebol. O trio esteve no clube na conquista do Mundial Interclubes de 1983, em Tóquio. E também ganhou o Gauchão de 1986.

“O Renato será efetivamente o nosso novo treinador. Ele terá Alexandre Mendes como auxiliar. O James Freitas continua na comissão técnica”, afirmou o presidente Romildo Bolzan, na entrevista coletiva na Arena depois da derrota para os cariocas.

O contrato de Renato e Espinosa é até o fim deste ano. Serão pouco mais de três meses para tentar conduzir o Tricolor até a zona de classificados à Libertadores de 2017. A meta principal, porém, será conquistar o título da Copa do Brasil. Renato chega com o auxiliar Alexandre Mendes, que também o acompanhou nas outras duas passagens pelo Grêmio.

Na segunda e última passagem pelo Tricolor, Renato chegou a levar o time ao vice-campeonato do Brasileirão.

