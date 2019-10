Renato descarta interesse em Gatito e valoriza goleiros do Grêmio: “Muito bem servido”

A atuação de Paulo Victor foi mais uma vez pauta, no pós-jogo do Grêmio. Depois da vitória sobre o Vasco, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (30), o técnico Renato Portaluppi foi questionado sobre o desempenho do arqueiro em São Januário. As informações são da Rádio Grenal.

“O Grêmio está muito bem servido com Júlio César e Paulo Victor, falhar todo mundo falha, se toda vez que a gente tiver falha de um jogador a gente buscar reforço fica difícil”, declarou Renato.

A resposta do treinador também fez referência a um suposto do clube tricolor no goleiro Gatito Fernández, atualmente no Botafogo: “O Gatito é um grande goleiro. Lá no clube ninguém falou sobre isso, nós temos os nossos goleiros, são muito bons goleiros. Não sei de onde saiu esse interesse, mas não saiu do Presidente, nem da diretoria e não saiu do treinador”.

Depois da soma dos três pontos longe de casa, o foco do Grêmio passa a ser o clássico Grenal. O duelo contra o Inter ocorre no próximo domingo, às 18h (de Brasília), na Arena.