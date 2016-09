Renato estreia no Grêmio e deve colocar três volantes contra o Atlético-PR nesta quarta

A estreia do técnico Renato Portaluppi deve contar com a presença de três volantes na equipe do Grêmio na partida contra o Atlético-PR às 19h30min desta quarta-feira (21), na Arena, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No compromisso de ida, os gremistas venceram o Furacão por 1 a 0 e necessitam do empate para avançarem à próxima etapa.

No treino desta terça (20), Renato fechou os portões na Arena. Apenas no final a imprensa teve acesso ao ensaio, em que Luan, Maicon, Edílson e Pedro Rocha treinavam cobranças de pênaltis. A tendência pelo que se percebeu é a escalação de Walace, Jaílson e Maicon diante dos paranaenses. O esquema é o mesmo que Renato utilizava no próprio Tricolor em 2013.

Dessa maneira, Ramiro ficará na suplência. Wallace Reis e Negueba (este ainda se recupera de lesão) não podem atuar na Copa do Brasil por já terem jogado por outros times pela mesma competição. Everton também se recupera de lesão muscular na coxa direita. Bolaños ainda sente o púbis. O atacante Guilherme realiza tratamento após pancada no pé direito.

Como Renato não teve muito tempo para comandar treinamentos, o trabalho foi na base da conversa. No período da noite, na concentração, o substituto de Roger Machado deve aprofundar suas ideias com o plantel.

Nos minutos finais da atividade, a torcida que estava na Arquibancada Norte da Arena recebeu acenos de Renato, que teve seu nome gritado pelos gremistas presentes na tarde de sol e feriado da Revolução Farroupilha.

Adversário

O técnico Paulo Autuori tem dificuldades para escalar a equipe por causa do excesso de desfalques e lesionados. O treinador não terá oito atletas, além do meia Lucho González, que chegou na última semana e não está inscrito. Mas André Lima, ex-Grêmio e autor do primeiro gol da história da Arena, encara o ex-clube nesta quarta.

Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Jaílson e Maicon; Douglas; Luan e Pedro Rocha. Técnico: Renato Portaluppi.

Atlético-PR: Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio e Hernani; Galhardo, Pablo e Marcos Guilherme (João Pedro); André Lima. Técnico: Paulo Autuori.

Local: Arena do Grêmio. Quando: Quarta-feira. Horário: 19h30min. Arbitragem: Vinicius Furlan, com Danilo Ricardo Simon Manis e Gustavo Rodrigues de Oliveira (trio de São Paulo). Na TV: SporTV.

