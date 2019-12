Grêmio Renato fala sobre renovação do elenco do Grêmio e indica lista de nomes para 2020

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

Técnico está realizando curso para treinadores na CBF Foto: (Thais Magalhães/CBF) Foto: (Thais Magalhães/CBF)

Enquanto conclui o curso de treinadores na CBF, o técnico Renato Portaluppi já deixou a cargo da direção do Grêmio nomes de possíveis reforços para a próxima temporada. Mesmo sem ter acertado em definitivo sua permanência para 2020, o comandante atua diretamente na composição do elenco.

Na sede da CBF, no Rio de Janeiro, Renato falou sobre a renovação do elenco, onde alguns dos atletas que vestiram a camisa do tricolor neste ano, não permanecerão para o próximo ano: “Alguns dos jogadores vão sair. Você não pode trabalhar com 50, 60 jogadores. Mas é dessa forma que a gente sempre trabalhou. Alguns jogadores vão sair, alguns vão chegar. Se ficar falando de nomes agora vai atrapalhar as negociações, tanto para os jogadores que vão sair, quanto para os que vão jogar”.

Entre os nomes que devem sair, pelo menos três já anunciaram suas saídas: os laterais Léo Moura e Rafael Galhardo e o atacante Felipe Vizeu. O volante Rômulo também completa a lista.

Enquanto trata das saídas, a direção também trabalhar para trazer reforços, e Renato já indicou suas preferências: “A diretoria está lá. Deixei uma lista com eles, a gente trocou algumas ideias, agora é com ele”, declarou o técnico.

Entre as especulações Victor Ferraz, lateral-direito do Santos, e Caio Henrique, lateral-esquerdo, que atou pelo Fluminense, são nomes vêm sendo negociados.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Grêmio

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário