Renato Martins estreia como colunista dos jornais do Grupo Sinos

A partir desta quinta-feira, 22, o jornalista, professor e palestrante Renato Martins, estreia a coluna ATITUDE POSITIVA+ nos jornais do Grupo Sinos. Ele assina um espaço inédito no jornalismo gaúcho, com apenas boas notícias, resultado do trabalho que ele vem desenvolvendo desde 2014, voltado para um noticiário mais positivo. Na coluna, Renato garante que vai privilegiar as informações transformadoras e construtivas, em diversas áreas. “Num mercado de notícias tão carregadas, pesadas e sensacionalistas, cresce a necessidade de reportar bons exemplos da sociedade e relatar histórias positivas, além de trazer informações inovadoras e transformadoras que ajudem na vida das pessoas”, diz ele.

“Pesquisas indicam que notícias positivas melhoram a saúde mental das pessoas. Agregam na audiência e nas marcas dos patrocinadores que estão indexados a esse jornalismo mais altruísta”, salienta o colunista.

O jornalista vem ministrando oficinas e cursos de Comunicação Positiva dentro de universidades e veículos de comunicação. “Meu sonho é montar uma escola para ajudar os novos jornalistas a pensarem diferente”, revela Renato, que já tem a marca e o nome registrados de um possível negócio na área da educação.

A coluna sairá quatro vezes ao mês, em todos os jornais do Grupo Sinos: NH, VS, Diário de Canoas, Correio de Gravataí, Diário de Cachoeirinha e Jornal de Gramado.

Ex Band, ex RBS, ex TVE, com 33 anos de redação, e mais recentemente atuando em universidades como Feevale e ESPM, Renato Martins atualmente é diretor de comunicação na Prefeitura de Gramado e professor na UCS.

