Renato: ”Não tem presente melhor, um título de Natal e Ano Novo”

A fila acabou. O Grêmio Futebol Porto Alegrense se sagrou campeão da Copa do Brasil e o técnico Renato Portaluppi entrou definitivamente na história do clube. O comandante entrou na sala de imprensa e foi recebido com um banho de champanhe pelos jogadores. Depois de se restabelecer, Renato iniciou a entrevista.

”Eu tinha a confiança total que o grupo iria ser campeão, pelo que eu estava sentindo, por tudo que eles apresentaram nesses dias. Eu falei pra eles o quanto era importante eles conquistarem esse título aí. Conseguimos realizar isso e dar para a torcida. Não tem presente melhor, um título de Natal e Ano Novo.”

Renato revelou também que fez um pedido extra a diretoria gremista. O comandante levou um humorista para levantar a moral do grupo.

”Na segunda eu pedi permissão para a diretoria levar o Paulinho Mixaria para levantar os ânimos do grupo. Um figuraça. E ontem também inauguramos uma capela, com o padre dando a benção para o nosso grupo.” (Rádio Grenal)

