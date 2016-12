Renato Portaluppi renova com o GrÃªmio por um ano

Grêmio e Renato Portaluppi chegaram a um acordo. O treinador vai ampliar seu vínculo com o clube gaúcho no começo da semana. As bases foram acertadas e a oficialização depende apenas da assinatura de documentos.

A negociação durava desde a terça-feira (13). Reuniões dia após dia pautaram as movimentações do Grêmio, representado pelo vice de futebol, Adalberto Preis, e pelo diretor, Odorico Roman, e de Renato, representado pelo empresário, Gerson Oldenburg.

O agente do treinador confirmou o acerto. Após reunião, publicou foto com o vice de futebol e o diretor de futebol do Grêmio e desejou boa sorte ao técnico no clube por mais um ano de vínculo.

O tempo de contrato, que chegou a ser proposto para dois anos, ou até “tempo indeterminado”, acabou sendo fechado em um ano. Desta forma, o clube começará a montagem do elenco imediatamente para as competições da temporada que vem.

Renato assumiu o Grêmio em agosto deste ano. Abalado por uma sequência de maus resultados e a demissão do técnico Roger, o time parava de brigar pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro. Porém, desde a chegada dele cresceu de rendimento e acabou conquistando a Copa do Brasil, quebrando um jejum de 15 anos de títulos de expressão nacional.