Renato promete cobrar dos jogadores no vestiário do Grêmio

Após ser recepcionado por aproximadamente 50 torcedores gremistas no desembarque no Aeroporto Salgado Filho, o técnico Renato Portaluppi foi direto para a Arena. No estádio do clube, o novo comandante da equipe foi apresentado pelo presidente Romildo Bolzan, concedeu uma entrevista coletiva e, no período da tarde, orientou o primeiro treino com o grupo de jogadores. A estreia de Renato, que tem contrato com o Tricolor até dezembro deste ano, será nesta quarta-feira (21), às 19h30min, diante do Atlético-PR, pela Copa do Brasil. O duelo acontecerá em Porto Alegre. Na partida de ida das oitavas de final, o Grêmio venceu por 1 a 0 e tem vantagem. O herói da conquista do título do Mundial Interclubes de 1983, quando atuava como ponta pela direita, prometeu cobrar dos profissionais no vestiário.

“Faltam menos de três meses para acabar o ano. No grupo do Grêmio, todos são profissionais e são pagos para isso. Não é porque chega o final do campeonato que o jogador não precisa correr, não precisa se doar. É a cobrança principal que vou ter com o grupo. Se são pagos, são pagos para trabalhar. Quando não aparecem os resultados, o grupo é cobrado. É normal. Se o Grêmio estivesse vencendo, eu não estaria aqui”, comentou o treinador de 54 anos no auditório lotado da Arena.

No ensaio desta segunda-feira (19), Renato comandou uma atividade com os jogadores que não jogaram diante do Fluminense e os atletas do time de transição. Houve um coletivo e a definição de equipe será feita no trabalho de terça (20). A novidade foi Everton, que se recupera de lesão e iniciou os testes físicos. Contra o Atlético-PR, Wallace Reis e Negueba não podem jogar por já terem atuado por outros clubes pela Copa do Brasil.

Renato terá Valdir Espinosa, que foi seu técnico nos anos 1980 no próprio Grêmio, como coordenador técnico. Os auxiliares Alexandre Mendes, que chegou com o comandante, e James Freitas (integrante da comissão técnica permanente) participaram do treinamento desta segunda, ao lado do recém-chegado. Quem também foi apresentado foi Adalberto Preis, o novo vice de futebol.

“Podem ter certeza que vocês vão ver um Grêmio diferente na quarta-feira”, prometeu Renato, que inicia sua terceira passagem como técnico do clube do seu coração.

Campeonato Brasileiro

O Grêmio encara a Chapecoense no próximo domingo (25), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena. O técnico Renato não poderá contar com Edílson, Kannemann e Maicon, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Miller Bolaños e Negueba, com lesões no púbis, têm presenças incertas neste momento.

Leia mais sobre Renato Portaluppi em seu primeiro dia no clube clicando aqui.

Comentários