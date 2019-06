Renato valoriza grupo e destaca controle de jogo na vitória sobre o Botafogo

*Valéria Possamai

O técnico Renato Portaluppi teve muitos motivos para comemorar a vitória sobre o Botafogo. Jogando fora de casa e novamente com muitos desfalques, o time conseguiu sua primeira vitória como visitante e a segunda consecutiva no Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira (12). Jean Pyerre foi o autor do único gol da partida, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro.

“Eu tenho um grupo. Hoje foi um pouco de tudo, mas não deixamos nossa maneira de jogar. O Grêmio veio aqui cheio de desfalques e mesmo assim controlou o jogo. Isso que tem que dar parabéns e dei parabéns para o meu grupo. Não enfrentamos qualquer equipe”, destacou o comandante gremista.

Novamente, o time gremista teve problemas por conta de desfalques. Além dos jogadores que não viajaram com a equipe, Renato contou baixas minutos antes da partida no Engenhão. Pedro Geromel e Maicon sentiram dores musculares e ficam de fora do jogo. “Ninguém tem cinco, seis, sete, oito desfalques, só o Grêmio. Temos um grupo, mas no momento em que se faz essas alterações todas, o entrosamento não é o mesmo. Mas o Grêmio teve mais posse bola, tomou conta do jogo. Mesmo com todos os desfalques. O mais importante é que fizemos uma boa partida, contra o quarto colocado e na casa deles.”

Com os três pontos conquistados, o tricolor encerra este primeiro semestre de Brasileiro com 11 pontos somados e na 11ª posição momentaneamente. Com a pausa para a Copa América, o elenco receberá folga. A reapresentação está marcada para o dia 24 junho, quando o time irá iniciar uma pré-temporada no Hotel Vila Ventura, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: