Renault anuncia recall de todas as unidades do Kwid vendidas no Brasil

Três meses após sua chegada às lojas, o compacto 1.0 Renault Kwid passa por seu primeiro grande recall no Brasil. Todas as 21,8 mil unidades vendidas no País devem voltar às concessionárias para resolver problemas nos sistemas de freios. Desses, 16,8 mil também apresentam falhas na linha de combustível.

De acordo com os comunicados divulgados pela marca, os freios podem apresentar trincas que causam travamento das rodas e perda de dirigibilidade. No caso do sistema de combustível, a perfuração de um tubo pode gerar incêndio no cofre do motor.

Os serviços são realizados em até um dia. Os proprietários devem acessar o site da montadora ou ligar para o número 0800 055 5615.

