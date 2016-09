Renda das famílias norte-americanas tem a maior alta desde 1967

A renda das famílias dos Estados Unidos rompeu em 2015 um padrão de estagnação que perdurou desde 2007 e avançou 5,2% – maior alta desde ao menos 1967, informou o Serviço de Recenseamento norte-americano. O avanço na renda domiciliar, cuja mediana chegou a 56,15 mil dólares (185,31 mil reais), marca um importante ponto de inflexão na recuperação da recessão de 2008 e mostra que os recentes avanços econômicos estão sendo distribuídos de maneira mais ampla.

A renda domiciliar mediana está 1,6% abaixo do valor que atingiu em 2007, antes da recessão, e permanece 2,4% abaixo do pico atingido no boom econômico nos anos 1990. O número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza também continua alto, ainda que tenha se reduzido em 3,5 milhões de pessoas, ou cerca de 8%, em 2015. Ainda assim, a maioria dos analistas considera que os indicadores são positivos.

Comentários