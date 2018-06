Os serviços da dívida do Rio Grande do Sul com a União despencaram em 2017, segundo o governo gaúcho. Ao longo do exercício, o pagamento ficou em R$ 525 milhões, o menor valor já registrado em 20 anos de contrato. Em 2016, encargos e o principal da dívida federal representaram o desencaixe de R$ 994,7 milhões, ao passo que no ano anterior passou dos R$ 3 bilhões.

