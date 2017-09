Renner inaugura sua primeira loja no Uruguai

A maior varejista de moda do Brasil está no Uruguai. A Renner inaugura nesta quinta-feira, dia 7 de setembro, a sua primeira loja na cidade de Montevidéu, que é também a primeira no exterior. Localizada no coração da capital uruguaia, na Avenida 18 de Julio, a unidade tem uma área total de 2,5 mil m2.

“Estamos levando ao Uruguai a nossa proposta de valor de sermos cúmplices da mulher moderna, oferecendo moda em diferentes estilos, com qualidade, preços competitivos e excelência nos serviços prestados, encantando e inovando, de forma sustentável”, afirma o diretor presidente da Lojas Renner, José Galló.

Mais de 50 pessoas compõem a equipe de colaboradores da nova loja. São quatro pisos onde estão distribuídos os departamentos: feminino, masculino, infantil, moda íntima, acessórios e perfumaria. A Renner chega ao Uruguai com 17 marcas próprias que, juntas, compõem o seu mix completo de produtos.

Assim como ocorre no Brasil, a disposição dos artigos em loja segue o conceito de Lifestyle. Isso significa que as roupas, os calçados e os acessórios refletem diferentes atitudes, interesses e personalidades, e a forma de expor as peças facilita a escolha dos clientes, pois permite que eles identifiquem claramente o estilo que melhor representa seu jeito de ser e de viver, otimizando o tempo de compra.

“A partir de uma cultura corporativa sólida norteada pelo encantamento, a Lojas Renner busca não apenas satisfazer, mas superar as expectativas dos seus clientes. Assim nos tornamos a maior varejista de moda do Brasil e iniciamos mais uma etapa importante da nossa história. Esta inauguração representa um marco. Agora somos uma companhia multinacional e, com isso, damos mais um passo rumo à nossa missão de ser a melhor e maior fashion retailer das Américas”, diz Galló.

Para definir o seu primeiro destino fora do Brasil, a Lojas Renner levou em consideração uma série de fatores. O Uruguai tem um dos mais elevados PIB per capita da América Latina e um consumo interno em ascensão. Também é geograficamente próximo da sede administrativa da companhia e de um dos seus centros de distribuição. “Razões não faltaram para escolhermos o Uruguai. Queremos retribuir a receptividade que tivemos desde o momento em que decidimos expandir para o país”, comenta Galló.

Cinema Trocadero

O prédio onde a Renner abre as portas no centro de Montevidéu, na movimentada esquina das avenidas 18 de Julio e Yaguarón, tem um componente histórico. No local funcionou por 60 anos, de 1941 a 2001, o tradicional cinema Trocadero. Ciente da relevância do imóvel e de seu legado cultural, a Renner foi cuidadosa ao realizar a obra. O projeto arquitetônico manteve a fachada original da época de construção do edifício, no estilo art déco. Internamente, foi preservado o pé direito duplo e foram feitas somente as intervenções necessárias para a adaptação de equipamentos como escadas rolantes e elevador.

Práticas sustentáveis

A obra seguiu a premissa da Lojas Renner de utilizar as melhores práticas sustentáveis. Nesse sentido, os resíduos da construção foram 100% reciclados e optou-se por usar somente tintas à base de água. Durante seu funcionamento, a unidade terá coleta seletiva de lixo, além de sistema automatizado de climatização e iluminação, garantindo maior eficiência energética.

Seguindo o que já ocorre nas demais unidades da Renner, a nova loja conta com o Encantômetro, ferramenta pioneira, implementada há mais de 20 anos com o objetivo de mensurar a qualidade da experiência de compra. O equipamento faz parte da rotina dos clientes que, ao saírem da loja, indicam se estão “Muito Satisfeitos”, “Satisfeitos” ou “Insatisfeitos”. Em 2016, os Encantômetros espalhados pelo Brasil captaram 18,3 milhões de opiniões de clientes, sendo que 97% deles se disseram “Muito Satisfeitos” ou “Satisfeitos”.

