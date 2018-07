Renovação?

Há uma semana, a Coluna citou que nenhuma das Executivas dos partidos havia decidido como vai distribuir o cobiçado fundo de campanha com dinheiro público, uma regra imposta pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para que se faça o depósito nas contas das legendas.

De olho no dinheiro rápido no saldo, os caciques se mobilizam. Mas o início das discussões revela o que a sociedade teme: haverá pouquíssimo ou nenhum dinheiro para candidatos novatos. Ontem, o MDB deu a largada: o presidente, senador Romero Jucá (RR), avisou que a sigla vai priorizar as campanhas de quem tiver mais chances.

Só a patota

O “recall” de votos dos já eleitos vai pautar as decisões da maioria dos partidos. E novos candidatos terão pouca chance de pegar alguma verba do fundo.

Ciro, Cid & Cia.

Além de apresentar a irmã caçula como candidata a uma vaga de deputada estadual, os Gomes terão o irmão Lúcio Ferreira como 1º suplente do senador Eunício Oliveira (MDB).

Um caminho

Enquanto hospitais daqui penam sem verbas (e matam pacientes), as Santas Casas de Portugal anunciam lucro de milhões com “raspadinhas” lotéricas e salvam vidas.

Brasiiiilll!

Os brasileiros vibravam com a vitória da Seleção contra o México no Mundial e as empresas de ônibus faziam festa com buzinaço. A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) aproveitou o dia de jogo para autorizar aumento das passagens de ônibus e dos pedágios. As tarifas de interestaduais subiram 10%.

Da pista

Por falar na ANTT, os técnicos da agência não apoiam a tabela do frete para caminhoneiros, defendida pela diretoria.

Preço da LER

O INSS constatou que, só em 2017, mais de 22 mil trabalhadores tiveram que se afastar por 15 ou mais dias por questões de LER (Lesão por Esforço Repetitivo) ou distúrbios osteomusculares – o equivalente a 11,9% dos benefícios pagos ano passado.

Vai, não vai…

Diante do rompimento com o governador Fernando Pimentel (PT) em Minas Gerais, o presidente da Assembleia Legislativa, Adalclever Lopes (MDB), lançou sua candidatura ao governo do Estado. Mas dentro do partido, um grupo capitaneado pelo deputado federal Fabinho, vice-presidente da Câmara, ainda articula para o MDB fechar com Pimentel.

Só reza solta

O pai-de-santo Antônio Caetano soltou um vídeo no Facebook, informando ter visitado o ex-presidente Lula da Silva no quartinho da Polícia Federal em Curitiba (PR). Ele justificou: Lula carrega DNA de almas de matrizes africanas e o religioso teria recebido um recado de entidade para que levasse de presente a imagem de Orixá.

O professor

O senador Cristovam Buarque (PPS-DF), que passa aperto em formação de chapa mas não descuida da pauta, aprovou substitutivo na lei 294/14 que autoriza bônus de R$ 1 mil para professores de educação básica cuja turma tiver boas notas em exames nacionais.

Aposta errada

O desastre no leilão da Lotex (a raspadinha com exclusividade nacional que não teve interessados) ainda incomoda o governo. Nos bastidores, comenta-se que a Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loterias teria solicitado ao BNDES que contatasse as empresas para tentar entender o motivo da ausência de propostas.

Espera

Somente após este procedimento, a Comissão de Outorga da Lotex vai decidir o que fazer. Existem dois caminhos: submeter um novo edital ao Tribunal de Contas da União ou entregar a operação da Lotex à Caixa Econômica Federal.

Na área

Bernardinho, do vôlei, não será candidato e nem vice na chapa, mas tem marcado presença em caminhadas do Partido Novo no Rio de Janeiro, ao lado do pré-candidato ao Palácio, Marcelo Trindade. Carmen Miguelles será a vice na chapa.

