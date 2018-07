Renovação na Câmara Federal: cada vez mais difícil

O critério adotado pela maioria dos partidos, de priorizar a eleição de deputados federais, acabou dificultando o surgimento de novos nomes na Câmara dos Deputados. As direções partidárias deram-se conta de que o número de deputados federais define o tamanho de um partido e perceberam que é mais fácil reeleger os atuais nomes, já conhecidos, que apostar em uma novidade. Além disso, é o número de deputados que define o tamanho do fundo eleitoral, o espaço de propaganda gratuita e o peso da participação nos governos. É por esta razão que nos maiores partidos cada deputado terá entre R$ 1,5 milhão a R$ 2 milhões de “ajuda” para a reeleição. Isso, somado máquina das emendas parlamentares,e da estrutura dos gabinetes, torna os atuais deputados praticamente imbatíveis. Em números: dos atuais 513 deputados, estima-se que cerca de 380 sejam reeleitos.

Quem chora por Rayneia Lima?

A brasileira Rayneia Lima era brasileira, estudante de medicina, foi covardemente assassinada na Nicarágua, por milicias do ditador bolivariano de esquerda, Daniel Ortega. Poderia ser filha, sobrinha, irmã de muitos dos leitores.

A ditadura sanguinária de Ortega já produziu, além de Rayneia, centenas de outras vítimas. Reina silêncio, no entanto, em relação à morte da brasileira.

Talvez porque ela não era alinhada à esquerda, circunstância que não sensibiliza aos “cumpanheros” de ideologia de Daniel Ortega dentro e fora das mídias.

Josué Gomes diz que vai “trabalhar” pela vitória de Alckmin

O empresário Josué Gomes, filho do ex vice-presidente da República José Alencar, não aceitou ser vice na chapa presidencial de Geraldo Alckmin (PSDB), mas ontem divulgou uma carta dizendo que “a aliança de apoio a Geraldo Alckmin, a quem admiro e respeito, é escolha acertada e lúcida. Trabalharei por sua vitória, que será também a vitória do Brasil” .

Bolsonaro em primeiro lugar?

Uma informação que circula com insistência nas redes sociais indicando que o candidato presidencial Jair Bolsonaro estaria figurando como líder disparado em pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas foi desmentida. O presidente da Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, informou à Agência Estado, que o instituto não realizou nenhum levantamento do gênero para a Presidência. Segundo ele, “é fake news” e “um absurdo.”

Encontro de Desastres

Porto Alegre está sediando desde a última quarta-feira, o 1º Encontro Nacional de Desastres. Evento é promovido pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Ufrgs. Dentre os desastres analisados, obviamente não se incluem alguns governos.

Príncipe do Brasil pode ser candidato a vice?

O príncipe Luiz Philippe de Orleans e Bragança, da família real brasileira que antes negara a possibilidade, já admite ser vice de Jair Bolsonaro (PSL). Ele declarou ontem em São Paulo que se disponibiliza “para servir ao Brasil, se assim desejarem os brasileiros”. Ele afirma ainda que fica “muito honrado com a consideração”.

