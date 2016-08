Renovação no pavilhão leiteiro

O pavilhão de Gado Leiteiro do Parque Assis Brasil, em Esteio, RS, deverá receber uma representação da raça Holandês ainda maior do que na edição de 2015 da Expointer. O levantamento das inscrições efetuado pela Associação dos Criadores de Gado Holandês do RS-Gadolando, aponta 161 animais inscritos de 36 expositores que se deslocarão de 27 municípios gaúchos diferentes para esta importante pista de julgamento a nível de Brasil. O volume de inscrições representa um aumento de 17% em relação a edição anterior da Expointer. A 39º Expointer acontecerá de 25 de agosto a 04 de setembro.

Na Expointer 2015 o mapa de inscrições fechou com 137 animais de 22 expositores de 17 municípios gaúchos diferentes. Na relação de inscritos deste ano estão oito criadores ligados a Cooperativa Piá que participarão pela primeira vez em uma Expointer assim como outros dois criadores associados da Cooperativa de Carlos Barbosa. Também debutarão nas pistas da Expointer três criadores de Anta Gorda.

A renovação nos corredores do Gado Holandês é resultado do trabalho desenvolvido pela Gadolando junto as Cooperativas e Prefeituras municipais. Fizemos um trabalho de motivação junto ao produtor por entender o quanto é importante participar de uma mostra da raça, disse José Luiz Rigon, veterinário e superintendente Técnico da Gadolando. Rigon lembra que a participação é uma forma de investir em um bom marketing da propriedade além de agregar vastos ensinamentos.

O vice presidente de Eventos da Gadolando, Itamar Tang encabeçou visita à Prefeitura de Anta Gorda com o objetivo desta incentivar a presença de produtores locais na Expointer. Itamar e Rigon voltaram com a confirmação de novos expositores representando aquele município.

O número de inscritos foi um ponto positivo dentro do atual quadro da economia brasileira, segundo Rigon. Ele lembra que embora os preços do leite tenham reagido, os custos de produção continuam altos. Neste momento negócios envolvendo genética como a venda de matrizes aparecem como boa opção para agregar renda na propriedade, avalia.

