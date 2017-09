O governador em exercício José Paulo Cairoli assinou um decreto prevendo o ponto facultativo para as repartições públicas estaduais nesta sexta-feira. A medida, também adotada pela assembleia Legislativa, não se aplica aos órgãos com atividades que exijam a manutenção do serviço, devido ao tipo de atividade desenvolvida ou por razão de interesse público.

Compartilhe

Deixe seu comentário: