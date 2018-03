O Ministério da Integração Nacional comunicou à Defesa Civil do Estado, nesta sexta (23), a liberação de recursos para Barra do Rio Azul. O valor de R$ 1,3 milhão será utilizado para recuperar estruturas afetadas pela enxurrada que ocorreu no segundo semestre de 2017. Nessa quinta (22), também foi publicado o repasse de verbas no valor de R$ 240 mil para Arroio do Sal.

Deixe seu comentário: