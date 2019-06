Repórter é colocado em porta malas durante roubo; carro foi incendiado

View this post on Instagram

Meus amigos, meus colegas de trabalho de todas as midias e veículos, as pessoas que ontem me abraçaram nas ruas, que estao trazendo força e palavras de força e solidariedade, eu quero dizer muito OBRIGADO! Este talvez seja o momento mais difícil da minha vida pra mim e minha família, estamos todos muito angustiados, com medo, mas confiantes que este pesadelo vai acabar e o mais rápido possivel iremos retomar nossa rotina de vida. Eu estou bem, fisicamente eu só levei uns poucos "tapas na cara", sai sem praticamente nenhum arranhão do assalto, mas o terror psicológico aplicado pelos assaltantes ainda me tira o sono. Por isso escolhi postar esta foto que tirei enquanto trabalhava cobrindo o desfile dos Filhos de Gandhy que sempre levam uma mensagem de paz. E é isso que nós todos precisamos hoje e sempre. Paz!! Quero aproveitar pra agradecer a Policia Militar e a Policia Civil de Acajutiba e Esplanada que me deram todo suporte e apoio. Mais uma vez, agradeço a todos, nestes momentos o carinho e amor de quem nos quer bem é realmente o que nos acalenta o espírito.