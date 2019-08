A reposição hormonal alivia sintomas como ondas de calor

Hormônios, se a gente pudesse juntar todos em um potinho, não daria nem 10 ml. Mas eles mexem com tudo! Quem já entrou na menopausa que o diga. A reposição hormonal alivia os sintomas, mas será que ela é segura? Tem relação com o câncer?

Os hormônios também interferem na produção de gordura. E a gordura aumenta a chance de câncer. Como se não bastasse, os hormônios também comandam o nosso sono: no Brasil, 55% das mulheres sofrem de insônia. A dificuldade para dormir passa pela juventude – por causa da TPM (tensão pré-menstrual) – ocorre em quase todo o período de gravidez e pode continuar atormentando as mulheres durante a menopausa.

Saiba mais

Todas as mulheres já apresentam em seus ovários os “folículos” ao nascerem. Quando os folículos acabam, não há mais produção hormonal e ovulação e, consequentemente, menstruação.

Climatério é o período que vem antes da menopausa, na fase em que as alterações hormonais começam a surgir, com as primeiras alterações menstruais. Para combater os sintomas, a ciência começou a produzir substâncias que imitam a ação dos hormônios que deixaram de existir e a administrá-las nas mulheres após a menopausa.

A grande maioria dos médicos concorda que os benefícios da reposição hormonal são bem maiores que os riscos, quando bem indicada e na ausência de contraindicações. Por segurança, recomenda-se cuidado na indicação de reposição às mulheres que já tiveram câncer de mama, sangramentos sem motivos e infartos.

Sintomas do climatério: Ondas de calor (fogachos), insônia, variação de humor, falta de memória, ressecamento vaginal, ganho de peso e diminuição da libido. Com o tempo, elas começam também a perder o cálcio dos ossos e ficam suscetíveis a doenças do coração e doenças degenerativas do sistema nervoso, como o Mal de Alzheimer.

Individualização: As vias de administração devem ser discutidas e alinhadas juntamente com as pacientes para que haja benefícios e boa adesão ao tratamento. Deve-se usar usar hormônios iguais aos produzidos pelo organismo.

Indicações de THM (terapia de reposição hormonal): Alívio dos sintomas da menopausa, conservação do trofismo vaginal, preservação do osso e da pele, melhora do bem-estar geral, melhora da sexualidade.

Algumas mulheres podem apresentar efeitos colaterais como: sensibilidade mamária, inchaço, aumento de peso, dores de cabeça, alterações de humor, tonturas, náuseas e sangramentos (tipo menstruais).

Contraindicações para o uso da TRH: Presença de tumores que dependam de estrogênios, como os de mama e endométrio, tromboembolismo agudo, sangramento vaginal ou lesões do endométrio, doenças do fígado, mulheres que tiveram infarto.

Mulheres que não fazem a reposição, como aliviar os sintomas: Mulheres que não têm indicação para reposição ou optaram por não fazer, precisam tratar os sintomas de forma individualizada. Para aliviar os sintomas das ondas de calor, há indicações para uso de antidepressivos que também melhoram o humor.

Para o ressecamento vaginal há hidratantes vaginais, que são indicados para usar como medicamento de uso tópico, independente do dia da relação sexual. Laser vaginal também ajuda na melhora do ressecamento. Atividade física mais intensa e a ingestão adequada de cálcio para a perda óssea também estão recomendados.

O uso de corticoides, anticoagulantes e o tabagismo podem aumentar o risco de osteoporose durante a menopausa. É recomendado usar roupas mais leves, evitar ambientes quentes e tentar diminuir o estresse emocional.

