Represa se rompe no Laos

A represa de uma hidrelétrica em construção no Sul do Laos se rompeu e inundou vilarejos da região, informaram nesta terça-feira (24) autoridades locais. A agência oficial do Laos afirma que há mortos, embora não tenha divulgado o número. A água atingiu seis aldeias na região e obrigou cerca de 6,6 mil pessoas a deixarem suas casas.

Deixe seu comentário: