Representante do governo afirma que acordo entre Mercosul e União Europeia elevará PIB em bilhões

O acordo assinado entre o Mercosul e a União Europeia, na sexta-feira (28), trará ganhos ao Brasil, conforme a estimativa divulgada pelo secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz. Em dez anos, o Produto Interno Bruto (PIB) — soma dos bens e serviços produzidos — brasileiro poderá ser elevado a R$ 500 bilhões.

Segundo o secretário, o acordo também poderá gerar investimentos adicionais de R$ 453 bilhões no Brasil nos primeiros dez anos de vigência. A corrente de comércio – soma de exportações e importações – deverá ser ampliada em R$ 1 trilhão no mesmo período.

Para entrar em vigor, o acordo precisa ser ratificado por todos os países do Mercosul e da União Europeia. Em alguns países, como a Bélgica, a parceria também precisará ser votada por parlamentos regionais. Ferraz informou que o Mercosul negocia a possibilidade de que o tratado entre em vigor em cada país do bloco, assim que cada parlamento aprovar o documento.

Já o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo, disse que o acordo trouxe ganhos para os dois lados. “Temos a convicção de que o acordo não é um jogo de soma zero, onde um ganha e outro perde. São ganhos coletivos, até porque as economias são complementares”, declarou.

Apesar da demora na confirmação dos parlamentares, Troyjo disse que os efeitos na economia brasileira podem começar a ser sentidos antes. “A economia é composta tanto por fundamentos [condições atuais] como pela formação de expectativas [avaliações sobre o futuro]. As empresas que fizerem planejamento de longo prazo terão de colocar na tela de radar que o Brasil agora tem acordo com a maior economia no valor agregado que é a da União Europeia”, destacou.

Deixe seu comentário: