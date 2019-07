Representante do governo defende que bloqueio de verbas não prejudicará o país

Em pronunciamento, o porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio Rêgo Barros, afirmou, nesta segunda-feira (22), que os mais de R$ 1,44 bilhão bloqueados pelo governo federal, não causarão problemas ao país. A medida foi anunciada mais cedo pelo Ministério da Economia, e não foram revelados de quais setores serão congeladas as verbas. mas Barros afirmou que o futuro pode ser positivo quanto a esses valores.

“O fato de nós termos que contingenciar agora cerca de R$ 1,4 bilhão não significa, por certo, que no futuro tenhamos que inviabilizar atividades de outros ministérios. A cada dois meses nós temos essas reuniões e nossos técnicos do Ministério da Economia vêm buscando soluções, aquelas possíveis, dentro da legalidade, para darmos a oportunidade de chegarmos, até o final do ano, com orçamento previsto e controlado pelo Ministério da Economia nas melhores condições”, afirmou o porta-voz.

Outros contingenciamentos já haviam sido feitos pelo governo. Atualmente, totalizam-se R$ 31,224 bilhões bloqueados do Orçamento de 2019. A previsão é de que o anúncio das pastas que sofrerão com a medida aconteça na próxima semana.

