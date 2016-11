Representante do Rio Grande do Sul vence o Miss Plus Size Nacional: “Gorda e feliz”

A cabeleireira e modelo Scheila Dorneles, do Rio Grande Sul, foi eleita a “Miss Plus Size Nacional” na madrugada deste domingo (27) durante o concurso que aconteceu na Casa da Espanha, Zona Sul do Rio.

A campeã – que vibrou e muito com a conquista – tem 33 anos, 1,73 metro e 95 quilos. A candidata de São Paulo, Suellen Oliveira, de 27 anos, ficou com a segunda colocação. Já o terceiro lugar foi conquistado pela representante de Alagoas, Midori Reis, também de 27 anos.

Scheila, que é casada há 15 anos e mãe de um menino de 13, falou sobre a emoção do título. “A ficha ainda está caindo. Estou meio zonza mas muito feliz porque é a realização de um sonho, me preparei muito para isso”, contou ela, que é moradora da cidade de Xangri-lá e entrou em contato com a produção do concurso estadual após saber da competição via internet.

“Meu maior sonho agora é ser uma modelo reconhecida a nível internacional. E essa vitória é uma forma de abrir portas para o meu desejo. Agora como miss, viro exemplo, inspiração para várias meninas que não se aceitam. E muitas têm autoestima baixa não por problemas de saúde ou sobrepeso e, sim, pela pressão da sociedade”, compartilha ela, que já vem sentindo o gostinho de como é servir como inspiração.

Atualmente com 95 quilos, Scheila afirma que é adepta de musculação por pelo menos três vezes na semana e afirma estar bem satisfeita com o seu corpo. “Sou uma pessoa muito realizada, sou gorda e feliz. A saúde está boa, estou bem, autoestima lá em cima, não tem por que mudar”, diz. (AG)

