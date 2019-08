Representante do zagueiro Kannemann nega contato de clubes italianos

*Valéria Possamai

Zagueiro Walter Kannemann volta a ser pauta no mercado italiano. De acordo com portal italiano Calciomercato.it, o agente do zagueiro argentino estaria na Itália para tratar de negociações com a Roma e a Fiorentina, interessadas no defensor. A reportagem da Rádio Grenal contatou o representante do jogador, que afirmou não ter recebido nenhum contato dos clubes.

Vale lembrar, que o argentino há tempos vem despertando interesse do futebol italiano. Em agosto do ano passado, como repercutiu a Rádio Grenal, o time Cagliari, da Itália, apresentou duas propostas para o ter zagueiro, em menos de duas semanas.

Aos 28 anos, Kannemann tem contrato com o tricolor até 2022 e multa rescisória gira em torno de € 10 milhões de euros, cerca de R$ 45 milhões.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

