Representantes da Cotrijal participam da Digital Agro 2018

Atenta às inovações tecnológicas que estão chegando ao mercado e que podem contribuir na busca por resultados mais eficientes para a lavoura, o produtor e também a cooperativa, a Cotrijal levou a direção e um grupo de colaboradores para a Digital Agro 2018. Considerada uma das principais feiras de tecnologia agropecuária da América Latina, a Digital Agro acontece de 13 a 14 de junho, no Parque Histórico de Carambeí, no Paraná.

Agricultura e pecuária 4.0, megatendências e inovação e tecnologia do futuro para o agronegócio são alguns dos temas que estão em debate, através de painéis e palestras apresentados por especialistas do Brasil e do exterior. “Acredito que as informações e tecnologias que estamos vendo aqui vão nos ajudar a avançar na era digital e buscar uma gestão ainda mais eficiente”, avalia o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica.

A feira também reúne as principais empresas que investem em tecnologia para o campo. Para o vice-presidente, Enio Schroeder, as tecnologias são essenciais na busca de melhores resultados também na propriedade. “É compromisso da cooperativa estar atenta às novidades e levar o que há de melhor para o associado”, afirma.

