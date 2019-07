Representantes de 16 estados debatem sobre cemitérios. Santa Casa sedia o evento

Os cemitérios são lugares que causam aflição para a maioria das pessoas, mas também despertam o interesse de muitas outras. Entre os dias 24 e 27 de julho, o Centro Histórico-Cultural Santa Casa sediará o IX Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais com a temática Cemitérios: gestão, culturas e religiosidades.

Com representantes de 16 estados brasileiros já confirmados, a programação do Encontro contará com 68 comunicações, 10 apresentações de pôsteres, exibição de documentários, exposições e o lançamento de livros. As temáticas são variadas e abrangem arquitetura, religiosidade, crenças, rituais, aspectos históricos, legislação, turismo e gestão.

