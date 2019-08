Representantes do Paraguai estudam novo acordo de Itaipu

A presidência paraguaia divulgou uma nota, nesta quarta-feira (07), afirmando que novas reuniões com técnicos da Administração Nacional de Eletricidade (Ande) devem ocorrer nos próximos dias para alinhar questões referentes ao acordo de Itaipu.

O novo diretor-técnico interino da parte do Uruguai na administração da Itaipu Binacional, Luis Gilberto Valdez, disse que, apesar de não haver prazos para a assinatura de um novo acordo, o assunto está sendo tratado com atenção máxima.

Técnicos da Ande e representantes paraguaios já haviam se reunido, nessa terça-feira (06), no Paraguai, para discutir mudanças no acordo. O objetivo das reuniões é debater novos pontos para a proposta e, posteriormente, negociá-las com representantes brasileiros.

Acordo de Itaipu

A divulgação do primeiro acordo, assinado no final de maio, gerou uma crise política do país vizinho. De acordo com autoridades e congressistas paraguaias, a negociação prejudicava o Paraguai e causaria um prejuízo de até US$ 300 milhões. Na última terça-feira (06), foram divulgadas mensagens que mostram que o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, sabia dos termos do acordo energético de Itaipu, e das consequências que o acordo teria para o país, como o aumento de tarifas de energia. O caso chegou a gerar processos de impeachment contra o presidente paraguaio.

