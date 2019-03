Representantes dos setores público e privado apresentaram sugestões para acabar com mais de 300 focos de lixo em Porto Alegre

Motivadas pela busca por soluções viáveis para os mais de 300 focos de lixo em Porto Alegre, mais de 60 pessoas ligadas aos setores público e privado se reuniram na tarde dessa sexta-feira para a primeira oficina “Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana”. A iniciativa foi organizada pela prefeitura, por meio do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana).

O evento ocorreu no escritório UFO Hub Space Plaza, na avenida Alberto Bins nº 514, e resultou em uma série de sugestões. “Temos muita gente boa que deseja trabalhar em conjunto, então vamos buscar soluções inovadoras”, propôs o diretor da Escola de Engenharia da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, no início do evento.

Segundo ele, que também é coordenador do projeto “Pacto Alegre” da administração municipal, nas próximas semanas devem ser promovidos novos encontros para aprofundar os temas levantados nessa sexta-feira. Dentre as soluções apresentadas, algumas receberam destaque nos debates:

– Aprofundar o entendimento do problema, envolvendo ainda mais as comunidades atingidas;

– Incrementar ações, especialmente de educação ambiental, que já vêm sendo realizadas pelo DMLU;

– Prevenir a formação dos focos de lixo e eliminar os existentes;

– Manter os locais limpos e impedir que migrem para outros pontos;

– Estimular as hortas comunitárias e o uso da tecnologia no tratamento dos resíduos;

– Desenvolver ações de educação e comunicação para a população em geral;

– Definir políticas públicas e legislação para facilitar o licenciamento de unidades de triagem;

– Engajar líderes comunitários e de condomínios para as ações de separação do lixo.

Avaliações

O titular da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, ressaltou que todas as ideias são bem-vindas, sobretudo na tentativa de encontrar soluções viáveis em curto espaço de tempo. “Para a prefeitura, interessa eliminar os focos de lixo mas também prevenir que eles se formem. Neste sentido, é importante propagar o sentimento de comunidade, mostrando que o poder público não é o único responsável pelo que acontece na cidade”, enfatizou.

Conforme Rosário, desde a geração do resíduo, passando pela coleta e transporte, até a reciclagem e aterro, são cerca de 20 contratos referentes à limpeza urbana, a um custo total superior a R$ 15 milhões por mês aos cofres municipais. Deste montante, R$ 1,3 milhão destina-se apenas ao recolhimento dos focos de lixo.

Porto Alegre recicla menos de 20% do lixo que gera, sendo que em 2018, recolheu 499 mil toneladas de resíduos. Na coleta domiciliar, por exemplo, das 27 mil toneladas mensais, 23% (equivalente a 260 toneladas/dia) teria potencial reciclável e é enviada ao aterro sanitário, ao custo de R$ 37 milhões ao ano.

Já nos contêineres de orgânicos e rejeito, são depositadas mais de 52 toneladas por dia de materiais recicláveis que poderiam ser destinados às 17 Unidades de Triagem da Capital – gerando emprego e renda para 200 famílias.

(Marcello Campos)

