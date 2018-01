Pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta quarta-feira mostra os seguintes percentuais de avaliação do governo do presidente da República, Michel Temer: ruim/péssimo – 70%; regular – 22%; ótimo/bom – 6%; não sabe – 2%. O Datafolha fez 2.826 entrevistas entre 29 e 30 de janeiro, em 174 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

