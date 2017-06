RequalificaÃ§Ã£o asfÃ¡ltica da avenida MauÃ¡ comeÃ§a nesta segunda-feira

O Plano de Requalificação de Vias da Prefeitura de Porto Alegre, que já recuperou avenidas como Protásio Alves, Saturnino de Brito e avenida do Forte, beneficia também a avenida Mauá, no Centro Histórico. O trecho que vai da avenida Borges de Medeiros até a rua General Portinho (1.197m) da principal via de acesso a Porto Alegre começa a receber novo asfalto nesta segunda-feira (12), a partir das 21h. O investimento é de R$ 882.492,31. A previsão de conclusão é até 7 de julho.

Os trabalhos acontecerão diariamente entre 21h e 5h da manhã, com o acompanhamento da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), que efetua bloqueios de trânsito em meia pista no local. As obras serão realizadas à noite para minimizar o impacto no trânsito.

A revitalização asfáltica incluí dois lotes de avenidas e ruas contempladas no contrato de financiamento entre o município e a CAF (Corporação Andina de Fomento), assinado em 2016. No total, são 44 quilômetros em 38 trechos de vias da cidade que serão recuperados. O investimento é de R$ 29.213.924,73. Já foram recuperadas as seguintes vias: rua Garibaldi, avenida Osvaldo Aranha, avenida Protásio Alves, rua Eça de Queiroz, rua Ferreira Viana, rua Sylvio Sanson, rua Serro Azul, avenida Rio São Gonçalo, avenida Saturnino de Brito, avenida do Forte e avenida Adelino Ferreira Jardim.

Trânsito

Durante os trabalhos na avenida Mauá, a sinalização indicativa de obras será reforçada na região pela Empresa Pública de Transporte e Circulação. Logo após a conclusão, a prioridade será a pintura das faixas de retenção junto aos semáforos.

A pintura definitiva só poderá ser realizada 30 dias depois de concluída a pavimentação de cada via, que precisa deste tempo para receber a tinta especial. As vias revitalizadas também estão recebendo rampas de acessibilidade. Os projetos foram desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Acessibilidade e Inclusão Social, em conjunto com a EPTC.

