Requeijão cremoso Poços de Caldas retorna à sua receita original, a primeira lançada no Brasil

Com quase 70 anos de história e originada na cidade homônima, em Minas Gerais, a marca Poços de Caldas anuncia uma novidade que tem tudo para agradar aos fãs de requeijão: a partir de agora os consumidores de todo o Brasil poderão encontrar nos supermercados uma versão diferente do produto, que retorna às suas origens e volta a ser produzido com a receita original, que foi desenvolvida em 1950 e marcou a invenção do alimento tão apreciado pelos brasileiros.

Disponível nas opções tradicional e light (com 33% menos gordura) em embalagens de 200 gramas, o requeijão Poços de Caldas tem textura e cremosidade ideais para o consumo desde as formas mais tradicionais, espalhado sobre alimentos como pães e torradas, até preparações culinárias, especialmente aquelas em que se busca dar um toque suave e cremoso, além de ser uma ótima opção para incrementar tortas, sanduíches e até bolos.

A origem do requeijão cremoso está diretamente ligada à marca Poços de Caldas, criada no início da década de cinquenta. Visionário, o empresário Moacyr Carvalho Dias fundou a empresa de laticínios e, inspirado nas peças de queijo tipo requeijão de corte, deu início ao desenvolvimento de uma versão cremosa do alimento. Foram produzidas diversas receitas, até que se alcançasse a fórmula ideal com a de número 155. Nascia, assim, o primeiro requeijão cremoso do Brasil, com o nome de Poços de Caldas. Atualmente, a marca integra o portfólio do Grupo Lactalis no Brasil, onde está desde 2015. Com 83 anos de existência, o Grupo Lactalis nasceu na França e é a maior companhia global de produtos lácteos, com produção em 43 países.

“O requeijão é um alimento muito apreciado pelos brasileiros que, além de estar na memória das pessoas pela presença nos momentos em família, traz sabor, leveza e praticidade a diversos momentos do dia a dia. A marca Poços de Caldas se orgulha em ser o primeiro requeijão cremoso do Brasil e, para tornar estes momentos ainda mais gostosos, está trazendo de volta sua receita original, que o tornou tão conhecido e apreciado em todos os lares do país”, conta Aline Casarejos, gerente de marketing da categorias de queijos e spreads do Grupo Lactalis do Brasil.

