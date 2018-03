Resgatadas 253 pessoas no Mediterrâneo

As ONGs Médicos Sem Fronteiras e SOS Mediterranée resgataram nessa sexta-feira 131 pessoas que navegavam à deriva em um bote inflável em frente à cidade da Al Zawara, no litoral de Líbia. Essa foi a segunda operação-conjunta entre as duas entidades nas últimas 48 horas – na quinta-feira, já haviam sido salvos outros 122 imigrantes ilegais, oriundos de países do Norte da África.

