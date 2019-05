Residências com mais de cinco animais de estimação devem solicitar autorização de canil à Prefeitura

Pessoas que abrigam em suas casas ou apartamentos mais de cinco animais de estimação (cães e/ou gatos), devem solicitar a Prefeitura Municipal a autorização de canil ou gatil. A medida visa diminuir o número de denúncias recebidas pelo 156, a respeito do excesso de cães e gatos em áreas residenciais. Apenas nestes primeiros cinco meses de 2019, foram registradas 148 denúncias. Profissionais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) são responsáveis pela vistoria nas residências com tal quantidade de animais, a fim de analisar as condições de saúde e higiene do local.

“É o melhor caminho para evitar conflitos com vizinhos”, explica Luciano Pandolfo, gestor da Unidade de Fiscalização Ambiental. Pandolfo também alerta sobre os cuidados básicos para manter tantos animais juntos, como oferecer locais que permitam a mobilidade destes, com bastante circulação de ar e exposição solar diária. Ele aconselha a optar por um piso de material liso, lavável e impermeável, para facilitar no escoamento dos dejetos. O gestor também alerta à necessidade de que todos façam acompanhamento rotineiro com médico-veterinário e que evitem a circulação em áreas vizinhas. “Boas condições de higiene exigem cuidados diários, fundamentais para os bichos e para que se evitem as queixas de vizinhos incomodados com o odor e ruído”, concluiu Pandolfo.

Como solicitar

Local: Rua sete de setembro 1123 – 2º andar

Com documento de identidade, levar a quantidade de animais, idade, sexo, pelagem, nome espécie e raça, carteira de vacinação anti-rábica, atestado de sanidade emitido por médico-veterinário, e com a descrição de como é feita a limpeza e destino dos dejetos produzidos.

Deixe seu comentário: