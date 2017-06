Resort de luxo sofre ataque em Mali

Um resort de luxo próximo à cidade de Bamako, capital de Mali, sofreu um atentado neste domingo (18), de acordo com o Ministério da Segurança do país. Um porta-voz informou que o local foi invadido por um atirador. Por enquanto, não há informações sobre número de mortos e feridos.

De acordo com a agência Reuters, o hotel seria o Le Campement, localizado a cerca de 20 minutos do aeroporto internacional do capital de Mali. O local é frequentado por turistas, com acomodações de luxo, como um spa e três piscinas. Pacificadores da ONU estão na região para lutar contra extremistas. (Foto: AFP) Forças de segurança chegam ao resort. (Foto: Reprodução) Imagens de dentro do hotel com forças da segurança. (Foto: Reprodução) Local do ataque. (Foto: Reprodução)

“Forças de segurança estão no local. Campement está fechado e uma operação está em andamento”, disse o porta-voz do Ministério da Segurança, Baba Cisse, em entrevista por telefone à Reuters. “A situação está sob controle”, completou.

O resort fica a quase 5 quilômetros do hotel Radisson, que sofreu atentado em 20 de novembro 2015. Dois homens entraram no local há quase dois anos e fizeram quase 170 pessoas como reféns. O ataque terminou com 21 mortos. Capacetes azuis

No dia 9, à noite, um ataque reivindicado por um grupo ligado à Al-Qaeda já havia matado três soldados das forças de paz da ONU, conhecidos como “capacetes azuis”, de acordo com comunicado das Nações Unidas.

“O acampamento da Minusma (Missão da ONU no Mali) em Kidal foi atacado com foguetes e morteiros”, numa ação que fez cinco feridos, disse o c anúncio.

“As informações preliminares indicam que uma dúzia de morteiros de diferentes calibres foram lançados contra o acampamento”, acrescenta, ressaltando que “alguns mísseis atingiram bairros próximos” na área.

“Pouco tempo depois, uma posição da Força foi atacada fora do acampamento. Três capacetes azuis foram mortos e três outros ficaram feridos”, explica o comunicado, sem dar qualquer indicação de suas nacionalidades.

Este ataque registrado na quinta-feira, como a maioria dos ocorridos em Mali nos últimos meses, foi reivindicado por uma nova aliança entre jihadistas do Sahel ligados à Al-Qaeda, liderada pelo líder islâmico Tuareg Iyad Ag Ghaly. (AG)

Comentários