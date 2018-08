Respiração e diabetes são temas de oficinas promovidas pela Unimed Porto Alegre. A atividade é desenvolvida no Espaço Viver Bem

Respirar de forma correta pelo nariz é importante para manter uma vida equilibrada e saudável. Apesar de ser uma ação involuntária do ser humano, muitas pessoas desenvolvem hábitos respiratórios errados, que impactam na qualidade de vida. Para alertar o público, o programa Gerenciamento em Saúde, da Unimed Porto Alegre, oferece no mês de agosto oficina sobre como respirar de forma correta.

Outra iniciativa do Programa Viver Bem é “Conversando sobre Diabetes”, que abordará os cuidados aos clientes com diabetes. As duas oficinas ocorrem no Espaço Viver Bem, são gratuitas e exclusivas para clientes, titulares e dependentes da Unimed Porto Alegre. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone 0800 510 46 46 e unimedpoa.com.br/blogviverbem.

Programação completa:

Grupo Saúde Respiratória / Respire pelo Nariz e Viva Melhor/ 14 de agosto/ Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS) / 16h às 17h30min

Conversando sobre Diabetes/ Cuidados ao cliente com diabetes da cabeça aos pés/ 21 de agosto/ Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS)/ 16h às 17h

