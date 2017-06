ResponsÃ¡vel pelo maior recall da histÃ³ria automotiva, a fabricante japonesa de airbags Takata deve pedir a falÃªncia na semana que vem

A fabricante de airbags japonesa Takata Corp deve declarar falência na próxima semana, segundo informou uma fonte próxima à empresa. A medida vem como uma preparação para a venda da companhia fundada há 84 anos, responsável pelo maior recall da história automotiva: desde 2013, quando foi descoberto um defeito nos produtos da empresa, já foram mais de cem milhões de airbags substituídos.

Ao todo, os produtos foram responsáveis por 17 mortes em todo o mundo. Segundo a fonte, a empresa deve primeiramente pedir falência em seu país de origem. Só depois sua subsidiária americana entrará no chamado Capítulo 11 da Lei de Falências dos Estados Unidos. Os crescentes gastos com a substituição dos airbags forçaram a Takata a procurar um possível comprador, que a ajudasse a arcar com o alto custo de seu processo de reestruturação.

Assim, a declaração de falência deixaria a empresa ainda mais próxima de uma possível venda à Key Safety Systems, fabricante americana de airbags, que pertence à chinesa Ningbo Joyson Electronic. A própria direção da Takata indicou a Key Safety como licitante prioritária para a compra da japonesa.

“Eles tentaram evitar a falência ao máximo”, afirmou à agência de notícias Bloomberg Scott Upham, presidente da Valient Market Research. “Mas as empresas interessadas na compra insistiram, para que pudessem administrar o montante das indenizações.” A falência marcará o fim da icônica empresa japonesa, que começou como fabricante de têxteis e chegou a produzir para-quedas para o Exército Imperial Japonês, durante a Segunda Guerra Mundial.

Os insufladores dos airbags contêm uma substância que fica instável após prolongada exposição ao calor e à umidade, rompendo o airbag e lançando fragmentos metálicos no ocupante do veículo. A Honda, acionista da Takata e maior cliente da fabricante, começou o recall dos modelos Accord e Civic já em 2008, devido à esta falha. Além dela, mais de uma dúzia de montadoras tiveram que fazer recall de seus veículos, incluindo Volkswagen, Toyota e General Motors.

Brasil

Cinco fabricantes de módulos para airbags, cintos de segurança e volantes para veículos com filiais no Brasil são alvo de processo administrativo aberto pela Superintendência Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em investigação sobre suposta prática de cartel internacional, com efeitos no Brasil.

Segundo o órgão vinculado ao Ministério da Justiça, há indícios de que Autoliv, Takata, Tokai Rika, Toyoda Gosei e ZF/TRW combinavam preços, condições comerciais e descontos em negociações e vendas para as montadoras, além de dividirem o mercado entre elas, impedindo assim a concorrência.

