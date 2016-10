Responsável pelos processos da Lava-Jato, juiz Sérgio Moro é aplaudido em dia de votação

O juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, foi recebido com aplausos de eleitores ao votar na manhã deste domingo (02) em Curitiba. Ele chegou de boné vermelho ao local – cor utilizada pelo PT –, mas escondeu no bolso da jaqueta antes de entrar no colégio eleitoral.

Responsável pelos processos da Operação Lava-Jato na Justiça de primeiro grau, Moro votou em um clube do Bacacheri, bairro residencial de Curitiba, do qual é sócio e onde faz corridas diariamente. Ele entrou pelos fundos do local, acompanhado de um segurança, por volta das 10h30min.

Ao chegar e sair do ginásio, onde ficam as urnas, foi aplaudido por eleitores. Muitos sacaram suas câmeras e fizeram fotos do juiz. Perguntado em que votaria, Moro riu e afirmou: “O voto é secreto”.

Ele foi aplaudido por outros eleitores que estavam no ginásio. Um grupo de senhoras, ao ver a movimentação da imprensa, esperou esperou para gritar frases de apoio ao juiz. (Folhapress)

