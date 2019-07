Na manhã deste sábado (6), pelo menos 20 barcos pesqueiros de pequeno porte foram danificados pela ressaca que atingiu a Lagoa do Armazém, em Tramandaí, Litoral Norte do Rio Grande do Sul. De acordo com a prefeitura, uma reunião com a colônia de pescadores foi realizada para encaminhar auxílio aos pescadores. Ainda não há estimativa do prejuízo.

O mar também teve ressaca e as ondas atingiram o muro de proteção do calçadão, na beira da praia. Mas conforme a prefeitura não houve estragos.

